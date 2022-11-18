A Milli Takım'dan şehir turu

A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, şehirdeki Zeugma Mozaik Müzesi'ni ve Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezen ay-yıldızlılar, burada Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk'ten kentin tarihi ve mozaiklerle ilgili bilgi aldı.



Teknik Direktör Stefan Kuntz, yardımcıları ve futbolcular, mozaikler ile duvar süslemelerini hayranlıkla inceledi.



Ay-yıldızlılar, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Mutfak Sanatları Merkezi'nde akşam yemeği yedi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de yemeğe katıldı.





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