A Milli Takım, hazırlık karşılaşmasında Konya'da son Avrupa şampiyonu İtalya'yı ağırladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım, 3-2'lik skorla kaybetti.



A Milli Takım'ın gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun kaydetti. İtalya'nın golleri ise 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada ve 70. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.



AHMET ÇALIK UNUTULMADI



Milliler sahaya üzerinde 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ay-yıldızlı futbolcular Ahmet Çalık'ın milli formayla attığı gol ve "Seni unutmayacağız" yazısının olduğu videoyu izledi.



KUNTZ'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, son oynanan Portekiz karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.



Ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde son oynadığı Portekiz maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.



Kuntz, İtalya karşısına; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.



Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Salih, 62. dakikada Dorukhan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giydi.



Öte yandan Milli Takım'ı bırakan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı oldu.



GOLLE BAŞLADIK!



A Milli Takım, Cengiz Ünder ile 4. dakikada öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Cengiz, rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruş yaparak takımımızı öne geçirdi.



A MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK



A Milli Takım'da Ozak Kabak, 9. dakikada sakatlandı ve kenara geldi. Ozan'ın yerine ise Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.



İTALYA EŞİTLİĞİ YAKALADI



Mücadelenin 35. dakikada İtalya Cristante ile eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kafaya iyi yükselen Cristante durumu 1-1'e getirdi.



HATA VE İTALYA ÖNE GEÇTİ



İtalya, karşılaşmanın 39. dakikasında öne geçti. Altay, orta sahadaki Dorukhan'ı görmek isterken, rakip futbolcu araya girdi ve top ceza sahası önündeki Raspadori'ye geldi. Raspador, Merih'ten sıyrıldı ve İtalya'yı öne 2-1 öne geçirdi.



70'TE FARK İKİYE ÇIKTI



İtalya, 70. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Zaccagni'nin sağdan ortasında top ceza sahasında yükseklik kazandıktan sonra Raspadori'nin önünde kaldı ve 22 yaşındaki futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti.



SERDAR DURSUN FARKI AZALTTI



A Milli Takım, Serdar Dursun'un 83. dakikada bulduğu golle skoru 3-2'ye getirdi. Bu dakikada soldan Cengiz'in kullandığı korneri ceza sahasında Çağlar indirdi. Devam eden pozisyonda Serdar Dursun, kale ağzından topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve A Milli Takım, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Enes Ünal'ın pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0



9. dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı yakınından vuruşunda top üstten auta gitti.



35. dakikada İtalya beraberliği yakaladı. Biraghi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



38. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1



45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalya ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.



70. dakikada İtalya ekibi farkı 2'ye çıkardı. Zaccagni'nin ortasında ceza sahası içinde Biraghi'nin indirdiği topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3



83. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 1'e indirdi. Cengiz Ünder'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2



84. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.



Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftarı, Ilir Tartaraj



Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak (Dk. 8 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Berkan Kutlu), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Serdar Dursun), Enes Ünal (Dk. 77 Doğukan Sinik)



İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chellini (Dk. 76 Bastoni), Biraghi, Pessina (Dk. 76 Sensi), Cristante (Dk. 76 Locatelli), Tonali, Zaniolo (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca (Dk. 87 Belotti), Raspadori (Dk. 88 Bonucci)



Goller: Dk. 4 Cengiz Ünder, Dk. 83 Serdar Dursun (Türkiye), Dk. 35 Cristante, Dk. 39, 70 Raspadori (İtalya)



Sarı kartlar: Dk. 45 Zaniolo (İtalya), Dk. 86 Mert Müldür (Türkiye)





İLGİLİ VİDEO