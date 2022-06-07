A Milli Takım'dan 2'de 2

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Baştan sona üstün bir oyun oynanan A Milli Takım, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 2. ve 14. dakikada Doğukan Sinik, 56. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Serdar Dursun, 89. dakikada Yunus Akgün ve 90. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.



Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Litvanya ise iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



Grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım, bu kez Lüksemburg ile karşılaşacak. Litvanya ise Faroe Adaları deplasmanına gidecek.



KUNTZ'TAN 6 DEĞİŞİKLİK



Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.



Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.



Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.



DOĞAN ALEMDAR İLK MAÇINA ÇIKTI



Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.



Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.



SERDAR DURSUN VE DOĞUKAN SİNİK İLK KEZ 11'DE



A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.



Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.



SERVET YARDIMCI TRİBÜNDE



A Milli Takımın, Litvanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.



Yardımcı mücadeleyi, TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti.



GOLLE BAŞLADIK



Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Doğukan İSnik ile öne geçtik. Sol kanattan driplingle ceza sahasına giren genç futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.



YİNE DOĞUKAN



Doğukan Sinik, karşılaşmanın 14. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Doğukan kaleciden de sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



PENALTI VE SERDAR DURSUN



A Milli Takım, karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, hata yapmadı ve skoru 3-0'a taşıdı.



SERDAR DURSUN YİNE SAHNE ALDI



Karşılaşmada son sözü Serdar Dursun söyledi. Mert'in sağ kanattan ortasın ceza alanında topa dokunan tecrübeli isim skoru 4-0 yaptı.



SON DAKİKALARDA İKİ GOL



A Milli Takım'da Yunus Akgün, 89. dakikada skoru 5-0 yaptı, Halil Dervişoğlu ise 90. dakikada maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada milli takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



7. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahada Salih Özcan'ın kaptırdığı topla gelişen Litvanya atağında sağ kanatta Novikovas topla buluştu. Kaan'dan sıyrılan ve ceza sahasına giren Novikovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



14. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan, dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Milli Takım 55. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 54. dakikada Litvanya ceza sahasında buluşan Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunmasında Sirviys topa eliyle müdahale etti. 55. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Setkus'un sağından ağlara yolladı: 0-3.



60. dakikada Türkiye 4. golüne yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas önünde Ozan Kabak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



64. dakikada Litvanya etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Cernych'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Laukzemis'in sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.



67. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına giren Yunus'a pasını attı. Yunus'un sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



71. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Litvanya savunmasının hatalı pasında topu kapan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen Halil'in şutunda kaleye giden top savunmaya çarptı ve yükseklik kazandı. Ardından kaleci Setkus meşin yuvarlağı kontrol etti.



81. dakikada miller farkı 4'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4.



89. dakikada milli takım 5. golünü buldu. Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, arka direkte uygun pozisyondaki Yunus'a pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.



90. dakikada milli takım farkı 6 yaptı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6.



Mücadeleyi Türkiye 6-0 kazandı.



Stat: LFF



Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)



Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Linas Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis (Dk. 64 Augustinas Klimavicius)



Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 58 Eren Elmalı), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun



Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (Penaltıdan) ve Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 9 Golubickas, Dk. 46 Klimavicius, Dk. 55 Sirvys, Dk. 79 Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)





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