A Milli Takım'da yeniden Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.



Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak.



Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.



Daha önce de çalıştırmıştı



Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.





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