A Milli Takım'da yeniden Ataman dönemi

A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene'den boşalan başantrenörlük koltuğuna yeniden Ergin Ataman oturacak.

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A Milli Takım'da yeniden Ataman dönemi
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12 Nisan 2022 14:56
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.

Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak.

Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.

Daha önce de çalıştırmıştı

Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.

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