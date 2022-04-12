A Milli Takım'da yeniden Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.
Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak.
Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.
Daha önce de çalıştırmıştı
Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.
Ataman, hem Anadolu Efes'i hem de A Milli Takımı çalıştıracak.
Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.
Daha önce de çalıştırmıştı
Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.