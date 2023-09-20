A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi
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20 Eylül 2023 15:36
Son güncelleme 20 Eylül 2023 15:51
A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için öne çıkan isim belli oldu.

MONTELLA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Haberde, Vincenzo Montella'nın İstanbul'da olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunacağı belirtildi.
VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, kariyeri boyunca Roma, Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Kariyeri boyunca 431 maçta teknik direktörlük yapan Montella, bu maçlarda 194 galibiyet, 101 beraberlik ve 136 mağlubiyet alarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.



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