A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için öne çıkan isim belli oldu.



MONTELLA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Adana Demirspor'da görev yapan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.



Haberde, Vincenzo Montella'nın İstanbul'da olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

VINCENZO MONTELLA KİMDİR?



49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, kariyeri boyunca Roma, Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Kariyeri boyunca 431 maçta teknik direktörlük yapan Montella, bu maçlarda 194 galibiyet, 101 beraberlik ve 136 mağlubiyet alarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.







