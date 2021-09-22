A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yoğun mesaisi

8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak Türkiye'de kadro seçimi, teknik heyetin belirlenmesi ve oyuncuların izlenmesiyle ilgili Kuntz'un hemen işe koyulması gerekiyor.



Süper Lig'de sıkıştırılmış fikstür ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını takip edecek olan 58 yaşındaki çalıştırıcı, bunun sonrasında aday kadroyu belirleyecek.



Öte yandan Kuntz teknik heyeti için de çalışmalarını hızlandıracak. 8 Ekim'de iç sahada oynanacak Norveç maçına sadece 16 gün kalması, Alman hocayı sıkıştırdı.



Lichte iddiası

Stefan Kuntz'un yardımcılığı için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan haberlerde Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un yardımcısı olacağı öne sürüldü. Şu anda boşta olan 41 yaşındaki Lichte, en son Eylül-Aralık 2020'de Mainz'ın başında yer almıştı.



