A Milli Takım'da Stefan Kuntz'a çifte mutluluk!

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'u, Dünya Kupası için play-off hakkı elde etmekten çok Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkadir Ömür'ün performansları mutlu etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'a çifte mutluluk!
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18 Kasım 2021 09:23
A Milli Takım'ın Karadağ galibiyeti ile Dünya Kupası için play-off bileti alması Teknik Direktör Stefan Kuntz'u bir hayli mutlu etse de, Alman hocayı asıl sevindiren olayın Hakan Çalhanoğlu ile Abdülkadir Ömür'ün performansı olduğu öğrenildi. Son dönemlerde fazlasıyla eleştirilen Hakan'a adeta kol-kanat geren, yıldız oyuncuyu takımın lideri konumuna getiren Kuntz'un, Cengiz'in yokluğunda sahaya sürdüğü Abdülkadir konusunda da hata yapmamanın gururunu yaşadığı belirtildi.

'Kendini herkese kanıtla'

Karadağ maçı öncesi günlerce kurmayları ile Abdülkadir Ömür üzerinde tartışan Alman hocanın, 13 kez milli takım daveti alan, bunların 8'inde sonradan oyuna giren, 3'ünde süre bile almayan 22 yaşındaki oyuncu ile yaptığı görüşmede, "Performansın, verilerin bana senin ilk 11'de olman gerektiğini söylüyor. Bunu herkese kanıtla" dediği öğrenildi. Bu özgüvenle sahaya çıkan, beraberlik golünün asistini yapan ve performansıyla tam not alan Abdülkadir de hocasını mahcup etmemiş oldu.




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