A Milli Takım'da sıradaki hedef Muhammed Damar!

Türkiye, Hannover 96 forması giyen gurbetçi futbolcu Muhammed Damar'ı milli takıma kazandırmak için harekete geçti.

, Fotoğraf; Instagram
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A Milli Takım'da sıradaki hedef Muhammed Damar!
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22 Kasım 2023 11:12
Türkiye, bir gurbetçi oyuncuyu daha A Milli Takım'a kazandırmak istiyor.

Alman basını, gurbetçi futbolcu Kenan Yıldız'ın ardından Muhammed Damar'ın da Türkiye Milli Takımı'nı seçebileceğini yazdı. Bild'deki haberde, "Türkiye artık bu Almanya cevherini istiyor" başlığı kullanıldı.

19 yaşında Hannover 96'da kiralık top koşturan orta sahanın Vincenzo Montella'nın hedefinde olduğu kaydedildi.

İtalyan basını ise Muhammed Damar İtalya ekibi Inter'in yakından ilgilendiğini iddia etti.

İtalyanlar, Vincenzo Montella'nın oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başlayacağını yazdı.

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