A Milli Takım'da sakatlık: Eren Dinkci

A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da sakatlık: Eren Dinkci
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17 Kasım 2024 18:02
Son güncelleme 17 Kasım 2024 18:10
UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ deplasmanına konuk olacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."

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