A Milli Takım'da sakatlık: Eren Dinkci

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ deplasmanına konuk olacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.
A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."
A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."