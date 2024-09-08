A Milli Takım'da sakatlık!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçın kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmadı.

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A Milli Takım'da sakatlık!
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08 Eylül 2024 23:27
Son güncelleme 08 Eylül 2024 23:32
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan kötü haber geldi.

TFF, Mustafa Erhan Hekimoğlu, kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi." denildi.

Daha önce de Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

Türkiye ile İzlanda, pazartesi günü 21.45'te İzmir'de karşılaşacak.

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