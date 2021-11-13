A Milli Takım'da Ozan Tufan, aday kadrodan çıkarıldı!

Dünya Kupası Elemeleri 9. maçında Cebelitarık ile karşılşacak olan A Milli Takımımızda sakatlık şoku yaşanıyor.
Orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.