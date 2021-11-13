A Milli Takım'da Ozan Tufan, aday kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takımımızın orta saha oyuncularından Ozan Tufan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım'da Ozan Tufan, aday kadrodan çıkarıldı!
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13 Kasım 2021 00:10
Dünya Kupası Elemeleri 9. maçında Cebelitarık ile karşılşacak olan A Milli Takımımızda sakatlık şoku yaşanıyor.

Orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.


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