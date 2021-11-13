A Milli Takım'da Ozan Tufan, aday kadrodan çıkarıldı!

Dünya Kupası Elemeleri 9. maçında Cebelitarık ile karşılşacak olan A Milli Takımımızda sakatlık şoku yaşanıyor.



Orta sahada görev yapan Ozan Tufan, antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı için aday kadrodan çıkarıldı.



A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.





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