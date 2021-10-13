A Milli Takım'da ortak karar: Soyunma odasına kimse girmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'un soyunma odasına girilmemesi konusunda ortak bir karar aldığı ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da ortak karar: Soyunma odasına kimse girmeyecek
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13 Ekim 2021 07:49
A Milli Takım'ın soyunma odasına bundan sonra devre arasında ve maçların ardından hiç kimse girmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'un soyunma odasına girilmemesi konusunda ortak bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu konuda yönetimden talepte bulunan Kuntz'un, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve öyle kalmalı" dediği aktarıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bu karar doğrultusunda önceki akşam Letonya ile oynanan maçın ardından soyunma odasına gitmediği belirlendi. Stefan Kuntz ile çok yakın olan Altıntop'un da kararı desteklediği kaydedildi. 


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