A Milli Takım'da Okan Buruk dönemi başlıyor!

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için başkan Nihat Özdemir resmen düğmeye bastı ve ilk görüşmesini Okan Buruk ile yaptı. Okan Buruk ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan başkan Nihat Özdemir, son anda büyük bir sürpriz olmaz ise kısa bir süre içerisinde Buruk ismini kamuoyu ile paylaşacak.



Okan Buruk'tan önce A Milli Takım'ın gündemine Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay da geldi ancak başkan Nihat Özdemir son kararını Okan Buruk'tan yana kullandı.



BİR ADIM GERİDEN



Rıza Çalımbay: "A Milli Futbol takım teknik direktörlüğü ile ilgili adımın geçmesi kendi adıma gurur verici. Geçmiş dönemde Mustafa Denizli hocamla 4 yıl A Milli takımda çalıştım. Eğer bana teklif gelirse seve seve kabul ederim."



Samet Aybaba: "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok."



