A Milli Takım'da inanılmaz hata!
A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonrası Portekiz karşısında 2-0 geriye düştü.
A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.
Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.
Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.
Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.
Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.
Savunmada bir anlık anlaşmazlık...🎥pic.twitter.com/D7Da1iTPEm
— Sporxtv (@sporxtv) June 22, 2024
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0