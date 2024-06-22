A Milli Takım'da inanılmaz hata!

A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydin ile Altay Bayındır arasındaki anlaşmazlık sonrası Portekiz karşısında 2-0 geriye düştü.

A Milli Takım'da inanılmaz hata!
A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşısında 29. dakikada 2-0 geriye düştü.

Bu dakikada savunmanın arkasına atılan pası Samet Akaydin karşıladı.

Samet, geri pasla topu kaleci Altay Bayındır'a kazandırmak istedi. Top, kalesini terk eden Altay'ı geçti ve çizgiyi geçti. Milli takım, bu golle 2-0 geriye düştü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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