A Milli Takım'da iki sakatlık!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle bugün yapılan idmanda yer almadı.

A Milli Takım'da iki sakatlık!
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takıma kötü haber geldi.

Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.

A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.

İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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