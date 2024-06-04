A Milli Takım'da iki sakatlık!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takıma kötü haber geldi.



Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.



A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.



İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.



