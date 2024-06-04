A Milli Takım'da iki sakatlık!
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle bugün yapılan idmanda yer almadı.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takıma kötü haber geldi.
Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.
A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.
İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.
A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.
İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
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