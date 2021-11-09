A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Takım'da hazırlıklar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2021 15:42
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

Fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Milliler, akşam yapacağı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam edecek.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.