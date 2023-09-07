A Milli Takım'da gündem forvet!

Enes Ünal'ın yaşadığı sakatlık, Cenk Tosun'un henüz hazır hale gelmemesi A Milli Takım'da golcü sıkıntısına neden olmuştu.



Üstüne aday kadroya çağrılan Umut Nayir'in de sakatlanması Stefan Kuntz'u iyice zora soktu.



Alman çalıştırıcının elinde sadece Bertuğ Yıldırım ve Halil Dervişoğlu var. Kuntz'un Ermenistan maçında Barış Alper Yılmaz'ı santrfor olarak kullanması bekleniyor.



Hazırlıklarını sürdüren Ay Yıldızlılar'da teknik heyet en uç için kararını bugünkü son idmanın ardından verecek.



