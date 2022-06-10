A Milli Takım'da gençler heyecan yarattı

A Milli Futbol Takımımız'da hem UEFA Uluslar Ligi maçları hem de EURO 2024 hazırlığı son sürat devam ediyor. Teknik direktöridaresinde çalışan millilerde özellikle genç yıldızların performansı ve uyumu herkesi heyecanlandırıyor.Gelecek vaat eden yıldızların ay-yıldızlı forma altındaki olumlu performansı gelecek adına umut veriyor.vemaçlarında sahne alan gençlerin oyuna, skora ve takıma direkt etki etmesi yüzleri güldürüyor.gibi isimler yavaş yavaş milli formaya ısınıyor. Aynı zamandagibi oyuncular da savunma hattında güven tazeliyor. Kalede devegelecek emin ellerde duruyor. Her ne kadar 2022 Dünya Kupası'na şanssız bir şekilde katılma bileti kaçsa da Stefan Kuntz'un elinde genç oyuncu havuzu, EURO 2024 için heyecanları artırıyor. Bilhassa Litvanya deplasmanındaki 6-0'lık galibiyette oyuncuların performansı ve oynadıkları futbolla keyif almaları gözlerden kaçmadı.Kuntz'un da genç oyuncularla yakaladığı diyalog dikkat çekiyor. Bir hoca-oyuncu ilişkisinden çok futbolcularla bir arkadaş iletişimi yakalayan Alman çalıştırıcı, istediği süreci tutturdu. Kuntz ve öğrencileri,ilekarşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.