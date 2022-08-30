A Milli Takım'da, EuroBasket hazırlıkları sürüyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yaptığı antrenmanla EuroBasket hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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A Milli Takım'da, EuroBasket hazırlıkları sürüyor
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30 Ağustos 2022 19:30
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Eylül'de başlayacak 2022 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam etti.

Şampiyonadaki grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak ay-yıldızlı takım, bu ülkedeki ilk antrenmanını karşılaşmaların yapılacağı Tiflis Arena'da gerçekleştirdi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanda milliler, taktik ve şut çalışması yaptı.

A Milli Takım'da hafif sakatlığı bulunan Furkan Korkmaz, antrenmanda yer almadı.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.

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