A Milli Takım'da doğum günü kutlaması

Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmaları için kampta olan A Milli Takım'da, Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Takım'da doğum günü kutlaması
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10 Kasım 2021 21:45
A Milli Futbol Takımı'nın kampında Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan'ın 27. yaş günü, ay-yıldızlı ekibimizin Cebelitarık ve Karadağ maçları için kamp yaptığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde kutlandı. Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini takımımızın 2. kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra arkadaşlarının tebriklerini kabul etti." ifadeleri kullanıldı.


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