A Milli Takım'da dikkat çeken yasaklar

A Milli Takımı'na yeni bir ruh, yeni bir heyecan katmak isteyen teknik direktör Stefan Kuntz, bir yandan Dünya Kupası elemeleri için fiziksel çalışmaları devam ettirirken, diğer yandan da takımın psikolojik ve sosyal açıdan gelişimi için kolları sıvadı.



Alman teknik adam ilk olarak işe kendinden başladı. Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde Türkçe bazı kelimeleri öğrenen Kuntz, oyuncularına Türkçe hitap edebilmek için özel ders alıyor. Kısa zamanda öğrencilerine kendi dilleriyle ulaşmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ikinci olarak sosyalleşmeye önem verdi.



"AFİYET OLSUN"



Riva'daki kamp çalışmalarında bunu hayata geçiren Kuntz, takım yemeklerinde telefonu yasakladı. Oyuncular, yemek süresince ne olursa olsun telefonlarına bakmıyor. Onun yerine yanındaki, karşısındaki arkadaşlarıyla sohbet ederek bu şekilde birbirlerine yakınlaşıyor. Bu, sadece futbolcular değil, personel için de geçerli...



Takım, herkes yemeğini bitirmeden sofradan kalkmıyor. Kaptan Burak Yılmaz, "Afiyet olsun" demeden hiçbiri masayı terk etmiyor. A Milli Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un, bu şekilde takımdaşlık ruhunu futbolculara kazandırmayı amaçladığı, bir ekip olarak hareket etmenin önemini anlattığı ifade edildi.





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