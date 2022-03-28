A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.
TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.
Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.
A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.
TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.
Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.
A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.