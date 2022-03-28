A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı

İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkartıldı
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28 Mart 2022 18:44
A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.

TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.

Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.

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