A Milli Takım, Belçika deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında pazartesi deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.



Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.



Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.



FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor.



Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.



BELÇİKA İLE 26. MAÇ



Milliler, Belçika ile 26. kez karşılaşacak.



İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.





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