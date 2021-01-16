A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda!
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16 Ocak 2021 21:25
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, elemelerde C Grubu'nda oynadığı Kuzey Makedonya karşılaşmasının 2. setini kazanarak 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

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