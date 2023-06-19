A Milli Takım attı, VAR'dan döndü!

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında 9. dakikada öne geçti ancak bu gol geçerlilik sayılmadı.Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki'nin ortasında Mepham ters vuruşla kendi ağlarını buldu.Bu gol uzun süre VAR'da incelendi. Ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Maresca, kenara geldi ve pozisyonu izledikten sonra ofsayt kararı verdi.Gol pozisyonunda ofsayt çizgisinin çekilmemesi dikkat çekti.Öte yandan Sky Italia'nın haberine göre, gol incelemesi sırasında teknik bir sıkıntı yaşandığı, bu nedenle çizgi çekilmediği ve hakem Maresca'nın pozisyonu izleyip karar verdiği öne sürüldü.Öte yandan maçın spikeri Hünkar Mutlu ise, çizginin pozisyon esnasında çekildiğini ancak bu görüntünün o anda hakemin görebileceği şekilde yansıtılamadığını, bu nedenle hakem Fabio Maresca'nın kararı kendi verdiğini açıkladı.Devre arasında ise UEFA, çizgi çekilen bu görüntüyü servis etti.