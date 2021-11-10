A Milli Takım, Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yıl dönümünde andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, Atatürk'ü andı
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10 Kasım 2021 11:08
Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde andı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen anma töreninde saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


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