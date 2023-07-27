A Milli Takım antrenmanlara başladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk çalışmasını yaptı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 6 Ağustos'a kadar burada sürdürecek ve ardından İstanbul'a dönecek.



İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilecek turnuvada milliler, 12 Ağustos'ta İzlanda, 13 Ağustos'ta Bulgaristan ve 15 Ağustos'ta Ukrayna ile karşılaşacak.



