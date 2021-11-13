A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com
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A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
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13 Kasım 2021 15:24
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün Cebelitarık'ı ağırlayacak, 16 Kasım'da ise Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna 2 oyuncu dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Tolga Ciğerci ile Trabzonspor'da oynayan Yusuf Sarı'nın aday kadroya çağrıldığı belirtildi.

İki futbolcunun Cebelitarık ile oynanacak karşılaşmanın ardından milli takım kampına katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri kullanıldı.


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