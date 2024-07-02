A Milli Takım'a kötü haber!

A Milli Tamımızın, Avusturya ile karşılaştığı maçta Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

A Milli Takım'a kötü haber!
A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta kötü haber geldi.

11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Sınırdaki bir diğer isim olan İsmail Yüksek de 42. dakikada sarı kart gördü.

Çeyrek finale yükselen Türkiye'de iki oyuncu, Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Beşiktaş
Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi!
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya
EURO 2024
EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya
Olcay Şahan, A Milli Takım
Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella'nın golcüsü: Bütün takım
Sporx Anasayfasına Dön