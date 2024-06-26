A Milli Takım'a EURO 2024'te dev gelir
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda elde ettiği sonuçların ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı.
EURO 2024 F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile karşı karşıya geldi. Hamburg'da oynanan maçın ardından A Milli Futbol Takımı adını son 16 turuna yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu. Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar kasasına koyduğu para ödülünü sizler için derledik.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon euro daha elde etti.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünü de kasasına koydu.
A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:
- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
- Galibiyet primi: 2 milyon euro
- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu. Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar kasasına koyduğu para ödülünü sizler için derledik.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon euro daha elde etti.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünü de kasasına koydu.
A Milli Futbol Takımı bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu. Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:
- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
- Galibiyet primi: 2 milyon euro
- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1