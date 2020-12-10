A Milli Takım, 2020'yi 32. sırada bitirdi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamakta yer almaya devam etti.

Haber; AA
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A Milli Takım, 2020'yi 32. sırada bitirdi
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10 Aralık 2020 14:24
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu. 

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım  Puan  Değişim 
 1  Belçika  1780      -
 2   Fransa   1755       -
 3  Brezilya  1743      -
 4  İngiltere  1670       -
 5  Portekiz  1662      -
 6  İspanya  1645       -
 7  Arjantin   1642      -
 8  Uruguay  1639       -
 9  Meksika   1632      -
 10  İtalya   1625      -


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