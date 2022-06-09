A Milli Takım 2'de 2 yaptı: Kuntz'un eli güçlendi

Ay yıldızlı takım Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 ardından Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Ki, bu ülkelerin bizimle kıyaslamasından ziyade bizim "Ne işimiz var bu grupta" dememiz gereken bir durumdu.



Sonuç olarak düştük ve çıkmaya çalışıyoruz. İki maçı da gol yemeden farklı kazanmamız sevindirici. İki maçta da genç ağırlıklı farklı isimlere şans veren teknik direktör Stefan Kuntz ise ayrı bir mutlu. Çünkü asıl hedef olarak gördüğü 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi güçlü bir ele sahip.



DÖRTTE DÖRDE DOĞRU



Özellikle Litvanya maçında kariyerinde ilk defa A Millî Takım'da ilk on birde oynayan Doğukan Sinik'in performansı sevindirdi. Genç isim mutluluğunu "Yola devam" diye açıkladı. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan gibi isimler adına da önemli kazanımlar sağlandı. Kuntz, rakibe göre farklı oyunculara şans verirken eldeki isimlerin hazır olması ilerisi adına umut vericiydi. Dörtte dört hedefiyle Uluslar Ligi'nde yola çıkan ay yıldızlıların önünde cumartesi günü Lüksemburg ve sonrasında içerideki Litvanya maçları var.



DOĞUKAN DİLLERDE



23 yaşındaki Doğukan Sinik, Litvanya önündeki futbolu ve attığı klas gollerle herkesi kendisine hayran bıraktı. "Bütün arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkür ederim" diyen Antalyasporlu futbolcu transferin de gözdesi olacak. Millî formayla ilk gollerini atan Doğukan'ın aktüel piyasa değeri 4 milyon avro.





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