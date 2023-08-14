A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki C Grubu maçları için Almanya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Almanya'ya gitti
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14 Ağustos 2023 16:07
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki C Grubu maçları için Almanya'ya gitti.

Teknik heyet, oyuncular ve idarecilerden oluşan milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla grup aşaması maçlarını yapacağı Düsseldorf'a hareket etti.

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

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