A Milli Kadın Sutopu Takımı rahat galip

A Milli Kadın Sutopu Takımı, İsveç ile karşılaştığı mücadeleden 19-5 galip ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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A Milli Kadın Sutopu Takımı rahat galip
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24 Haziran 2023 23:11
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İsveç'i 19-5 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu ikinci maçında İsveç ile karşılaştı.

Müsabakayı 19-5 kazanan milli takım, ilk iki maçını da galibiyetle tamamladı.

Türkiye, üçüncü maçında Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.

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