A Milli Kadın Sutopu Takımı, elemeleri geçti

A Milli Kadın Sutopu Takımı, İsrail'de düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır." denildi.
Otopeni kentinde düzenlenen elemelerde milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı.
Grupta İsviçre'yi 10-8, İsveç'i 19-5 yenen milli takım, bugün oynadığı son maçta ise ev sahibi Romanya'ya 16-5 mağlup oldu.
2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3-16 Ocak tarihlerinde İsrail'de yapılacak.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır." denildi.
Otopeni kentinde düzenlenen elemelerde milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı.
Grupta İsviçre'yi 10-8, İsveç'i 19-5 yenen milli takım, bugün oynadığı son maçta ise ev sahibi Romanya'ya 16-5 mağlup oldu.
2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3-16 Ocak tarihlerinde İsrail'de yapılacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ