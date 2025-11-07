A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, dünya şampiyonasında!

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 28 Nisan-10 Mayıs 2026 tarihlerinde İngiltere'de yapılacak ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'na kota alarak organizasyonda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Londra'da düzenlenecek organizasyonda kadınların yanı sıra erkek milli takımı da yer alacak.

Açıklamada, "En son 2018 yılında çift kota alan ülkemiz hem kadın hem de erkek A milli takımlarıyla Londra'da yer alacak nadir ülkelerden oldu.

Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, şampiyonada başarılar diliyoruz." denildi.