07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
0-05'
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, dünya şampiyonasında!

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2026 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek ITTF Dünya Takımlar Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı. Türkiye, 2018'den sonra ilk kez hem kadın hem de erkek takımlarıyla organizasyonda yer alacak.

calendar 07 Kasım 2025 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, dünya şampiyonasında!
A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 28 Nisan-10 Mayıs 2026 tarihlerinde İngiltere'de yapılacak ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'na kota alarak organizasyonda mücadele etme hakkı kazandı.
 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Londra'da düzenlenecek organizasyonda kadınların yanı sıra erkek milli takımı da yer alacak.
 
Açıklamada, "En son 2018 yılında çift kota alan ülkemiz hem kadın hem de erkek A milli takımlarıyla Londra'da yer alacak nadir ülkelerden oldu.
Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, şampiyonada başarılar diliyoruz." denildi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
