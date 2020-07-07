A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri 8 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İspanya'da 1-9 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Hentbol Şampiyonası öncesi Avrupa Grup Elemeleri'nde mücadele edecek.



Milli takımın elemelerdeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, yarın TSİ 16.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.



Ay-yıldızlı ekip, kura çekimine 1. torbadan katılacak.



Tek merkezde 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.



Kura çekiminde torbalar şöyle olacak:



1. torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Kuzey Makedonya



2. torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz



3. torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, İsrail, Finlandiya



4. torba: Yunanistan, Lüksemburg



