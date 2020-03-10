A Milli Kadın Hentbol Takımı'na 'gençler' yön verecek

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, açıklamalarda bulundu.Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde genç oyunculara daha çok şans verdiklerini belirterek, "Milli takımımız bu şekilde devam ederse 2022'den itibaren Avrupa şampiyonalarının gediklisi olacaktır." dedi.Altıncı eleme grubu üçüncü ve dördüncü maçlarını, İzlanda ile 25 Mart Çarşamba günü deplasmanda, 29 Mart'ta da Amasya'da oynayacak Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 17 Mart'ta Antalya'da kampa girecek.Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Ünsal, grupta oynadıkları ilk iki maçta, hentbolda isim yapmış Fransa ve Hırvatistan ile karşılaştıklarını, galibiyet alamadıklarını söyledi.Maçlarda 21 yaş ortalamasına sahip genç bir takımla mücadele ettiklerini ifade eden Ünsal, milli takımın yeni bir oluşum içerisinde olduğunu dile getirdi."Elbette bu genç kadronun artık kazanmaya da alışması gerekiyor. İzlanda ile yapacağımız iki maçı da kazanmak için oynayacağız. Genç takımımızın, sürekli üstüne koyarak oynaması gerekiyor. 2022'de 24 takımla yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O günün takımını kurmaya, o günün hentbolunu oynamaya çalışıyoruz. Onun için de çok yol aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu iki maçla da üzerine koyarız. Milli takımımız bu şekilde devam ederse, 2022'den itibaren Avrupa şampiyonalarının gediklisi olacaktır. Sürekli finallerde olmalı. Ülke olarak bu kapasiteye sahibiz. Bundan sonra her şampiyonada üzerine koyarak yarı finalleri, finalleri hedeflemeliyiz. Bu sabrı gösterirsek mutlaka olacaktır."Ünsal, milli takımın altyapısını oluşturmaya geçen yıldan itibaren özel bir önem verdiklerini, tüm yaş gruplarında Türkiye genelinde tarama yaparak yeni bir milli takım grubu oluşturduklarını bildirdi.Yıldızlar, gençler ve A takımın birbiriyle koordineli olduğu yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Ünsal, "İnşallah başlattığımız bu proje amacına ulaşır. Bu tür projelerde gerçekten sabretmek ve beklemek önemli. Bilinçli olarak devam etmek önemli. O azmi ve iradeyi, sporcular, yetkililer ve antrenörler göstermeli. Dünya hep böyle yapıyor, aklın yolu birdir. Birçok branşta alınan başarılar hentbolda da olur. Neden olmasın. Yeter ki sabır, inanç ve çalışmak olsun." ifadelerini kullandı.