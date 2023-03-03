A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan engelini aşmak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Costica Buceschi, Sırbistan ile 7-12 Nisan tarihlerinde iki önemli maç oynayacaklarını belirtti.



Milli takımın daha önce Büyük Britanya ile oynadığı iki maçı da kazanarak play-off oynama hakkı elde ettiğini hatırlatan Buceschi, "Avrupa Şampiyonası'ndan gelen Sırbistan rakibimiz oldu. Sırbistan ile önce Türkiye'de ardından da deplasmanda yapacağımız maçlarda galip gelmek istiyoruz. Sırbistan'ı eleyerek ilk defa Dünya Şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz. Gerek teknik ekibimiz gerekse sporcularımız bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkında." diye konuştu.



Buceschi, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerini de çok üzdüğünü belirterek, "Özellikle A Milli Erkek Milli Hentbol Takımı kaptanımız Cemal Kütahya'nın ölümü hepimizi çok sarstı. Depremde ölenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Elde edeceğimiz galibiyetlerle Türk halkına moral olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Sporcuların motivasyonu için takıma psikolog takviyesi yapıldığını anlatan Buceschi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Teknik kadromuza hemen bir uzman psikolog eklendi. Kamp süresince oyuncularımıza destek olacak. Çok uzun bir süremiz yok maçlara. Çok fazla bir arada olamıyoruz. Birçok milli oyuncunun yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor takımların Avrupa Kupası süreci devam ediyor. Dolayısıyla geniş bir kadro ile çalışma imkanımız olmuyor. Kadro yapmakta bazen sıkıntı yaşıyorum. Sakat olan oyuncularımız var. Çok sayıda genç yeni oyuncular çağırdık. Aksilikler, sakatlıklar hayatın içinde olan şeyler. Bunları mazeret olarak görmüyoruz. Yeni oyuncularımız içinde kendilerini göstermek adına bu bir fırsat olacak. İlk maçımız 7 Nisan'da Giresun'da. Ben ve oyuncularım özellikle Giresun'da oynamak istedik. Çünkü oranın rakibimizin zorlayıcı bir atmosferi olacağını düşünüyorum. Giresunluları bize desteklemeye tribünlere bekliyoruz."



- Aslı İskit Çalışkan: "Saha avantajını kullanıp galip gelmek istiyoruz"



Takım kaptanı Aslı İskit Çalışkan ise Sırbistan'a karşı oynayacakları 2 maçı da kazanacaklarına inandığını söyledi.



Romanya'nın CS Magura Cisnadie takımında oynayan 30 yaşındaki milli sporcu, Sırbistan'ın tanıdık bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Çok önemli iki maç oynayacağız. Sırbistan ile ilk maçı seyircimizin önünde oynuyoruz. Bunu değerlendirmek ve galip gelmek istiyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz bir takım. Onlarda bizi tanıyor. Yaşanan depremden dolayı herkes çok üzgün. Bu maçları özellikle halkımıza, kurumlarımıza moral olsun diye kazanmayı çok istiyoruz. Taraftar olmadan maç kazanmak çok zor. Onun için taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Giresunlu taraftarları salona gelerek bize destek olmaları bekliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. "



Türkiye, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Giresun'da 7 Nisan'da Sırbistan'la karşılaşacak. Bu maçın rövanşı ise 12 Nisan'da Sırbistan'da oynanacak.





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