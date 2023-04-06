A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Sırbistan

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında çarşamba günü Sırbistan'ı konuk edecek.



Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak olan play-off turu ilk maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.



Bu karşılaşmanın rövanşı ise 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak.



Milliler, play-off turunda rakibini elemesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.



İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Şampiyonanın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ