A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi İsveç

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan ön tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, ana tura yükselecek.A Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'a 30-24 mağlup olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci mücadelesinde Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kaldı.Ay-yıldızlı ekip, grupta son maçlar öncesi bir puanla üçüncü sırada bulunuyor.Grupta bir galibiyet ve bir yenilgisi olan İsveç ise 2 puanla ikinci sırada yer alıyor.