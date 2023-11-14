A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus ve Slovakya ile hazırlık maçları yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları belli oldu
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14 Kasım 2023 21:10
HF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, 22 Kasım-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler 22-29 Kasım tarihlerinde Tunus Milli Takımı ile 1-6 Aralık tarihlerinde de Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takım 24 ve 28 Kasım tarihlerinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak.

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