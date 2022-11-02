A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan özel ziyaret

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan özel ziyaret
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02 Kasım 2022 19:36
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Ankara'da hazırlıklarını sürdüren milli takım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye, başkentte Büyük Britanya ile 5 ve 6 Kasım'da iki karşılaşma yapacak.

THF Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maçlar, TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek.

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