A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan 29 Ekim mesajı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile 5-6 Kasım tarihlerinde Ankara'da oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı.



Milli Takım oyuncuları, Ankara THF Spor Salonu'ndaki antrenman sonrasında Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı.





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