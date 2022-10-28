A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hazırlıklar devam ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda Büyük Britanya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Ankara THF Spor Salonu'nda sabah video analiz çalışmasına katılan A Milli Takım, akşam da antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, oyuncuların gol çalışmasıyla devam etti. Egzersiz hareketleriyle süren idman, oyuncuların çift kale maçıyla sona erdi.
A Milli Takım, THF Spor Kompleksi'nde Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi, ikinci müsabakayı 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Milliler, tur atlaması halinde play-off'a yükselecek.
Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Ankara THF Spor Salonu'nda sabah video analiz çalışmasına katılan A Milli Takım, akşam da antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, oyuncuların gol çalışmasıyla devam etti. Egzersiz hareketleriyle süren idman, oyuncuların çift kale maçıyla sona erdi.
A Milli Takım, THF Spor Kompleksi'nde Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım Cumartesi, ikinci müsabakayı 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Milliler, tur atlaması halinde play-off'a yükselecek.
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