A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 31-30 mağlup etti.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan ay-yıldızlılar, maçtan 31-30'luk skorla galip ayrıldı.



Milli takım, Kuzey Makedonya'yla oynadığı ilk hazırlık maçını da 25-24 kazanmıştı.





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