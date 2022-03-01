A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında çarşamba günü İzlanda ile Kastamonu'da karşılaşacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Ismailj Metalari ve Nenad Nikolovski yönetecek.



Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda yine İzlanda ile yapacak.



Milliler, grupta Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.





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