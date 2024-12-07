A Milli Kadın Hentbol Takımı: Costica Buceschi dönemi bitti

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Kadın Hentbol Takımı: Costica Buceschi dönemi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 16:51
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi dönemi sona erdi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Costica Buceschi ile yolların ayrılmasına karar verildi. Milli takımda 2022 Şubat ayından bu yana görev yapan Costica Buceschi'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Hentbol Takımı, Macaristan'da 28 Kasım'da başlayan ve tarihinde ilk kez katıldığı EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ön tur müsabakalarının ardından veda etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery