A Milli Kadın Hentbol Takımı, 'Avrupa bileti'ni almak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Sırbistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalinin gerçekleşeceğini söyledi.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi ile milli hentbolcular Aslı İskit Çalışkan, Fatma Küçükyıldız Özdemir ve Beyza İrem Türkoğlu Şengül, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta yarın deplasmanda karşılaşacakları Sırbistan maçı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundular.



Ay-yıldızlı takımın Avrupa hedefine çok yakın olduğunu belirten Buceschi, "Milli takıma ilk geldiğim günden beri Avrupa Şampiyonası'na nasıl katılabiliriz bunun hayallerini kurarak çalıştık. En sonunda öyle bir noktaya geldik ki galiba bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz ve hedefimize ulaşıyoruz." dedi.



Yarın Sırbistan ile oynayacakları maç için de Buceschi, "Burada yüksek tempolu bir mücadele vereceğiz. Antrenmanlarda takımımızı teknik ve taktik olarak, psikolojik olarak hazırladık. Sırbistan maçı yüksek kalibrede bir maç, bir şey söylemek kolay değil ama biz emin olabilirsiniz ki elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve galip gelmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Aslı İskit: "Milli takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz"



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda sol oyun kurucu mevkiinde oynayan Aslı İskit Çalışkan, "Türkiye'de çeşitli takımlarda 14 sene hentbol oynadıktan sonra Avrupa'ya transfer oldum ve 6 senedir de Avrupa'da oynuyorum. Şu anda Romanya'nın CS Magura Cisnadie takımında ülkemi temsil ediyorum. Romanya'da hentbol çok daha zorlu mücadeleyle oynanıyor." ifadelerini kullandı.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı son maça ilişkin de Aslı İskit, "Bu maç bizim için çok önemli çünkü milli takım olarak tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Milli takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz tarihimizde ilk kez olacak. Bunun parçası olmaktan mutluyum. Hayallerimiz her zaman Avrupa'da milli takımı en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Beyza İrem: "Avrupa Şampiyonası hayallerimizi gerçekleştireceğiz"



Hentbola 12 yaşında başladığını, 9 sene Türkiye'de çeşitli takımlarda oynadıktan sonra Avrupa'ya transfer olduğunu anlatan Beyza İrem Türkoğlu Şengül de şunları dile getirdi:



"Şu an Polonya'nın MKS Funfloor Lublin takımında oynuyorum ondan önce 2 yıl Danimarka'da oynadım. Milli takıma ilk geldiğim günden beri hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı, şimdi Sırbistan maçını kazanarak Avrupa Şampiyonası hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Türk hentbolunda erkekler de bu başarıyı daha henüz gösteremediler. Bu yüzden A Milli Kadın Takımı ile bizim bu başarıyı yakalamamız halinde çok büyük gurur duyacağız. Yıllardır bu hedefle çalışıyoruz, bizden önceki jenerasyon da aynı şekilde çalışmış ama bunu gerçekleştirecek jenerasyon biz olacağımız için çok mutluyum."



Sırbistan ile 2 sene önce de Kristalna Spor Salonu'nda karşılaştıklarını hatırlatan Beyza İrem, "Tabii ki Sırbistan'ı yenebilecek güçteyiz. Tüm gücümüzle yarın Sırbistan'ı yenmek için sahada olacağız." dedi.



Avrupa'da hentbol oynayan milli sporculardan Fatma Küçükyıldız Özdemir ise "Macaristan'ın önemli kulüplerinden NEKA'da oynuyorum, 21 yıldır bu sporu yapıyorum. Hentbola ilk başladığım zamanlarda da buralara gelmeyi hayal ediyordum, çok çalışarak buralara kadar geldim." diye konuştu.



Milli takıma davet edilmesine ilişkin de Fatma, "Beyza İrem Türkoğlu Şengül ile Şampiyonlar Ligi'nde bir birimize karşı rakiptik. Oradaki oyunumdan sonra milli takıma davet edildim. Milli takım ile yarın burada Sırbistan'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Sırbistan'ı yenip Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz." diye konuştu.





