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A Milli Kadın Futbol Takımımız Slovakya'yı ağırlıyor

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 19 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Slovakya ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımımız Slovakya'yı ağırlıyor
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18 Ocak 2019 10:50
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında 19 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Slovakya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milliler, Slovakya ile ilki yarın diğeri 22 Ocak Salı günü olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak.

Side'de kampta bulunan ay-yıldızlı ekip iki maçı da Emirhan Spor Kompleksi'nde oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 14.00'te başlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Fatma Işık (Löchgau), İpek Kaya (Metz), Medine Erkan (Kocaeli Futbol Kulübü), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Orta saha: Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül, Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cumert (Alberweiler), Fatma Kara (Vikingur), Sevgi Çınar (ALG Spor)

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Paris Saint-Germain)

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